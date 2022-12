Президент США Джо Байден с нетерпением ожидает приезда украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом он заявил на личной странице в Twitter. Байден отметил, что им нужно многое обсудить.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb

— President Biden (@POTUS) December 21, 2022