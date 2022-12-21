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Нужно многое обсудить: Байден ожидает приезда Зеленского

Валентина Чорна, редактор ленты
Джо Байден
Фото: Depositphotos

Президент США Джо Байден с нетерпением ожидает приезда украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом он заявил на личной странице в Twitter. Байден отметил, что им нужно многое обсудить.

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Напомним, в 21:00 по киевскому времени Владимир Зеленский прибудет в Белый дом.

В 21:30 президенты начнут двустороннюю встречу, а в 23:30 ожидается совместная пресс-конференция.

Как сообщили в Белом доме, сегодня Байден объявит о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на сумму около $2 млрд.

В нем будет батарея ЗРК Patriot, которая важна для защиты украинского народа от атак России на критическую инфраструктуру.

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