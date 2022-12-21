Как визит Зеленского в США перекликается с поездкой Черчилля после нападения на Перл-Харбор

Декабрь, 21 в 18:28

Журналисты телеканала CNN проводят параллели между визитом президента Украины Владимира Зеленского в США сегодня и визитом британского премьера Уинстона Черчилля 81 год назад.

Отмечается, что приезд Зеленского как отголосок прибытия Черчилля в Вашингтон через несколько дней после нападения Японии на Перл-Гарбор.

— Рождественский визит укрепил альянс, который впоследствии победил во Второй мировой войне и построил послевоенный демократический мир, — отмечают журналисты.

CNN напоминает, что в своем обращении к парламенту Великобритании в начале этого года Зеленский сравнил украинское сопротивление России с одиноким сопротивлением Британии нацистам за дни до вступления США во Вторую мировую войну. Поэтому его визит обострит параллели с другими событиями. Такими как встреча Черчилля и 32 президента США Франклина Рузвельта.

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В течение нескольких дней мозгового штурма и совещаний по режиму Черчилля: с хересом на завтрак, скотчем на обед, шампанским на вечер и бокалом бренди перед сном — два лидера разработали план поражения нацистской Германии и имперской Японии и заложили основу западного альянса. Что, как отмечает издание, Байден возобновил в своей поддержке Украины.

Черчилль знал, что участие США во Второй мировой войне – это ключ к победе над Адольфом Гитлером. Тогда во время визита премьер сказал:

— Я провожу этот юбилей и праздник далеко от моей страны, далеко от моей семьи и все же не могу честно сказать, что чувствую, что я далеко от дома.

CNN пишет, что Зеленского, несомненно, ожидает такой прием, и он надеется, что дополнительная поддержка США будет означать, что Вашингтон действительно “вытащил меч ради свободы и выбросил ножны”. Так охарактеризовал действия администрации Рузвельта премьер Черчилль в своем обращении к Конгрессу 12 декабря 1941 года.

Накануне стало известно о визите Владимира Зеленского в Вашингтон. Это первая поездка главы государства за пределы страны после полномасштабного вторжения.

В среду, 21 декабря, Зеленский собирается выступить перед Конгрессом. Его визит в Вашингтон был обсужден между ним и президентом США Джо Байденом 11 декабря во время телефонного разговора.