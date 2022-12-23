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Блинкен рассказал, что реально может приблизить Россию к мирным переговорам

Марта Бондаренко, редактор ленты
Блинкен рассказал, что реально может приблизить Россию к мирным переговорам
Фото: Getty Images

Продолжение предоставления поддержки Украине является лучшим способом заставить Россию вести переговоры о мирном завершении войны.

Об этом на пресс-конференции заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В частности, президент США Джо Байден заверил президента Владимира Зеленского, что будут поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется.

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— Сохранение этой поддержки имеет решающее значение, поскольку президент Путин по-прежнему не проявляет интереса к серьезной дипломатии… Россия не проявила интереса к осмысленной дипломатии, осмысленному взаимодействию, чтобы положить конец этой войне, — заявил Блинкен.

По его словам, Россия может немедленно прекратить войну, выведя войска, но в отсутствие этого США и союзники, и Украина должны увидеть какие-то весомые доказательства того, что Москва действительно готова вести переговоры о справедливом и прочном мире.

Путин ранее заявил журналистам, что надеется на завершение войны чем раньше, тем лучше.

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Напомним, что Сенат США в четверг принял обширный проект бюджета на сумму около $1,7 трлн, который будет финансировать расходы в 2023 году. Для Украины предусмотрено около $45 млрд.

Источник: AFP
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