Президент Украины получил то, за чем пришел: иноСМИ о визите Зеленского в США

Декабрь, 22 в 8:02

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки, где встретился с президентом Джо Байденом. Это его первая поездка за границу после полномасштабного вторжения 24 февраля, поэтому стоит ожидать хороших новостей на фронте и в Украине в целом, считают иностранные журналисты.

В частности, корреспондент Sky News Джеймс Мэтьюз, комментируя совместную пресс-конференцию Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена, отметил, что украинский президент получил то, за чем приехал.

— Меня впечатлило, это было очень сильное проявление солидарности и поддержки Владимира Зеленского. Я наблюдал за ним в последние несколько часов и думаю, что мы увидели это обращение с поля боя. Зеленский, появившийся в одежде цвета хаки рядом с Джо Байденом в костюме, рассказывает о страданиях своей страны. Украинцам нужно пережить зиму, также он говорил о родителях, теряющих сыновей и дочерей, – отмечает он.

По мнению корреспондента, Зеленский получил то, за чем он приехал, в плане высказанной поддержки, а также военную технику – систему Patriot, за которую он долго и терпеливо боролся.

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В своем выступлении перед Конгрессом США президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Америку за предоставление его стране ракет, артиллерии и поддержки, но задал только один вопрос.

– Ваша поддержка имеет решающее значение. У нас есть артиллерия, да, спасибо. У нас она есть. Достаточно ли этого? Честно говоря, нет.

Зеленский поблагодарил каждого американца за поддержку и сказал, что помощь США жизненно важна для защиты Украины от вторжения России.

Однако он отмечает, что украинцы будут праздновать Рождество со свечами не потому, что это романтично, а из-за отсутствия света в результате ракетных атак, а миллионы людей останутся без отопления и воды.

В то же время президент Украины сказал во время визита в США, что свет веры не погаснет, даже если не будет электричества. В Sky News отмечают, что этому есть очень простое и лаконичное объяснение — украинцы желают только победы, мира и свободы.