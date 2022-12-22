Декабрь, 22 в 21:34

Сенат США принял поправку к проекту бюджета, позволяющую забирать активы российских олигархов для передачи Украине.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Поправка сенатора-республиканца Линдси Грэма об аресте активов российских олигархов была проголосована большинством.

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Эта поправка позволит Министерству юстиции США через государственного секретаря переводить доходы от арестованных активов олигархов или других организаций, находящихся под санкциями, народу Украины, заявил Грэм.

— Это будет послание Бога многострадальному народу Украины. Это будет облегчением для американских налогоплательщиков… Это будет плохой день для олигархов, — сказал сенатор.

Это четвертая поправка к законопроекту о госбюджете США, которую одобрили в четверг.

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Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против России. В новый список попали 10 российских компаний, связанных с военно-морским технологическим сектором.