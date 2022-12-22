Путь к этому решению начался еще до полномасштабной войны: Кулеба об истории получения Patriot

Декабрь, 22 в 8:32

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал историю получения батареи системы противовоздушной обороны Patriot и боеприпасов к ней. По его словам, решение президента США Джо Байдена открывает двери для предоставления других американских ЗРК.

Кулеба отметил, что путь к этому решению начался еще до полномасштабной войны. Первым публично призвал США предоставить этот комплекс глава Офиса президента Андрей Ермак в апреле 2021 года. Путь был длинным, а президент Украины Владимир Зеленский довел его до результата.

— Помню, как тогда скептически отнеслись к этому призыву, но мы верили и работали на всех уровнях. Помню, как в ноябре-декабре 2021 года поднимал этот вопрос на переговорах. А в первые дни войны президент Зеленский, Ермак, я, Резников снова убеждали американских партнеров: нам нужны Patriot, – поделился Кулеба.

Глава МИД рассказал, что уже в конце ноября Украина снова активизировала этот разговор с партнерами и союзниками. В частности, когда Кулеба находился на министерской встрече НАТО, откровенно сказал, что приехал за трансформаторами и Patriot.

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— И вот уже финальный аккорд, декабрь, телефонный разговор лидеров Украины и США и слова Байдена, которых мы так долго ждали и так много сделали. Patriot в Украине – это сохраненные жизни и гражданская инфраструктура, — отмечает Кулеба.

Министр считает, что это еще одно стратегическое поражение России, которая потеряет рычаги для устрашения и террора, а также приближение дня победы Украины.