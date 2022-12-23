Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

В Чехии завершила подготовку первая группа военных ВСУ

Марта Бондаренко, редактор ленты
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Группа украинских военных 22 декабря завершила обучение на полигоне в Либаве в Оломоуцком крае. Следующая группа прибудет в январе.

Об этом сообщает чешское издание iDNES.cz.

На полигоне в Либаве новички и опытные бойцы с фронта обучались как базовым военным навыкам, в том числе стрельбе из автомата или вождению БМП, так и навыкам командования. Украинцы же передали чешским коллегам свой опыт ведения реальных боев.

Сейчас смотрят

Министр обороны Яна Чернохова посетила украинских военных перед отправкой домой.

— Чешская Республика поддерживает вас. Вы герои для чешских солдат и для граждан Чехии. Военный преступник Путин должен быть побежден, — сказала министр обороны Яна Чернохова.

Начальник Генерального штаба Карел Ржека пожелал воинам ВСУ скорейшей победы.

На 2023 год запланированы еще четыре учебных тура. Первый — на конец января.

Напомним, что чешское правительство и парламент одобрили подготовку украинских военных. Цель – до конца следующего года обучить до 4 тыс. украинцев, в основном из механизированных частей.

Читайте
Сколько времени понадобится ВСУ, чтобы научиться управлять ЗРК Patriot

Стоит отметить, что украинских военных обучают в нескольких странах Евросоюза.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка