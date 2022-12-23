В Чехии завершила подготовку первая группа военных ВСУ
Группа украинских военных 22 декабря завершила обучение на полигоне в Либаве в Оломоуцком крае. Следующая группа прибудет в январе.
Об этом сообщает чешское издание iDNES.cz.
На полигоне в Либаве новички и опытные бойцы с фронта обучались как базовым военным навыкам, в том числе стрельбе из автомата или вождению БМП, так и навыкам командования. Украинцы же передали чешским коллегам свой опыт ведения реальных боев.
Министр обороны Яна Чернохова посетила украинских военных перед отправкой домой.
— Чешская Республика поддерживает вас. Вы герои для чешских солдат и для граждан Чехии. Военный преступник Путин должен быть побежден, — сказала министр обороны Яна Чернохова.
Начальник Генерального штаба Карел Ржека пожелал воинам ВСУ скорейшей победы.
На 2023 год запланированы еще четыре учебных тура. Первый — на конец января.
Напомним, что чешское правительство и парламент одобрили подготовку украинских военных. Цель – до конца следующего года обучить до 4 тыс. украинцев, в основном из механизированных частей.
Стоит отметить, что украинских военных обучают в нескольких странах Евросоюза.