Декабрь, 22 в 21:09

Сотрудник Федеральной службы разведки Германии (BND) Карстен Л. подозревается в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает немецкое издание WELT.

Федеральная прокуратура Карлсруэ 21 декабря арестовала шпиона. Сегодня обвиняемый предстал перед следственным судьей федерального суда. Сотрудник немецкой разведки сейчас находится под стражей.

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Ведется следствие по подозрению в государственной измене.

В квартире и на рабочем месте обвиняемого и еще одного человека были проведены обыски. Также обыски прошли на двух объектах спецслужбы BND.

По данным генпрокуратуры, Карстен Л. обвиняется в передаче в 2022 году российской разведке информации, полученной им в ходе профессиональной деятельности. Содержание переданной информации является государственной тайной.

По информации WELT, другие сотрудники Федеральной службы разведки Германии могли работать на российские спецслужбы. Но пока новых арестов не было проведено.

По словам президента разведывательного ведомства Бруно Каля, агентство тесно и доверительно сотрудничает со следственными органами по данному делу. Кроме того, в BND немедленно инициировали обширное внутреннее расследование.

Пока в BND отказываются от публичных заявлений.

До сих пор в Германии было всего несколько случаев разоблачения двойных агентов. Несколько лет назад был арестован и осужден сотрудник BND за то, что он якобы получил информацию от американской спецслужбы ЦРУ, а затем предложил свою работу россиянам.

В апреле сообщалось, что шесть стран Европы высылают российских дипломатов из-за полномасштабной войны в Украине и шпионажа сотрудников посольств РФ.