Декабрь, 22 в 18:26

Президент Франции Эммануэль Макрон в общении с газетой The Wall Street Journal объяснил, почему продолжает звонить по телефону российскому диктатору Владимиру Путину.

По его словам, все европейцы и жители Запада, которые “преподают моральные уроки”, должны объяснить ему, кто будет сидеть за столом переговоров.

Он отметил, что не хочет, чтобы в будущем только Китай и Турция вели переговоры “о том, что будет дальше”.

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Макрона неоднократно критиковали в Украине и на Западе за частые звонки Путину после полномасштабного вторжения России в Украину.

Французский президент говорил о “сохранении лица” для России и гарантиях безопасности для оккупантов после окончания войны.

В этом же интервью Макрон заявил, что считает вступление Украины в НАТО маловероятным сценарием.

По его словам, РФ будет рассматривать такой шаг как конфронтацию, он также заявил, что сегодняшним приоритетом является защита Украины.