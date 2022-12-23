Иран собирается расширить тайные поставки передовых вооружений РФ – глава Моссада

Декабрь, 23 в 14:24

Давид Барнеа, директор внешней разведки Моссада, заявил, что Иран намерен расширить свой проект по обогащению урана, и пытается сохранить в тайне будущие поставки вооружения в Россию.

Об этом сообщает издание Ynet.co.il.

По его словам, Иран также планирует нападения на дружественные Израилю мусульманские страны в регионе.

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— Мы также предупреждаем об их намерениях усилить нападения на дружественные мусульманские страны в регионе различными способами… Даже сегодня, как это ни абсурдно, на Западе есть элементы, которые призывают к подписанию соглашения с Ираном, вопиющим образом игнорируя содержащуюся в соглашении иранскую ложь, — сказал Барнеа.

Он также рассказал, что Моссаду в последние месяцы удалось выявить опасные и угрожающие действия со стороны Ирана, которые удается пресекать.

Давид Барнеа также заверил, что у Ирана ни в ближайшие годы, никогда не будет ядерного оружия.

— Это мое обязательство, это является обязательством Моссада, — заявил директор службы внешней разведки.

Ранее в Белом доме заявили, что у США нет доказательств того, что Иран передал России баллистические ракеты.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина владеет полной информацией о поставках Ираном беспилотников для России, а также о переговорах стран по передаче другого вооружения на территорию РФ.

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани подверг критике заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что официальный Тегеран поддерживает войну России против Украины и поставляет ударные беспилотники.