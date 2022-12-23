Декабрь, 23 в 11:26

Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных работе с системой противоракетной обороны Patriot на военной базе в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух чиновников министерства обороны США.

В течение войны Вооруженные силы Украины обучались работать на различных современных вооружениях в раде стран НАТО: в Восточной Европе, Германии и Великобритании. Обучение в США не проводилось.

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Теперь рассматривается возможность обучения именно в Соединенных Штатах. Но окончательное решение еще не принято.

Новость о том, что министерство обороны рассматривает возможность проведения учений в США, появилась через день после того, как администрация Байдена объявила о предоставлении одной батареи Patriot Украине для помощи в защите от ракетных атак России.

Киев просил Patriot в течение нескольких месяцев. Но это очень сложная система, требующая длительного процесса обучения в несколько месяцев. В Пентагоне заявили, что необходимо будет обучить 90 военнослужащих ВСУ.

Сейчас идет обсуждение, где проводить обучение украинцев: в США или в какой-либо третьей стране, например, на базе США в Европе.

По словам одного из источников, обучение имеет смысл проводить в США, скорее всего, в Форт-Силле, штат Оклахома, где находится большинство инструкторов и сложных тренажеров. Обучение в Европе повлекло бы большие материально-технические трудности.

Официально в Минобороны США отказались от комментариев по этому поводу.

Издание отмечает, что система, включающая в себя несколько вспомогательных машин со станциями управления, радарами и генераторами, скорее всего, не появится на поле боя в Украине еще много месяцев.

Военные США не передадут Patriot Украине до тех пор, пока украинцы не будут полностью обучены, заявил представитель Минобороны.

На сегодняшний день США обучили около 3 100 украинских военнослужащих работе с различными системами. А обучение с ракетными комплексами Patriot должно начаться очень скоро, сообщили в Пентагоне.

Почти половина из 3 100 военнослужащих была обучена обращению с гаубицами M777 или ракетными установками HIMARS. Украинские силы обороны также прошли обучение по технике, различным видам артиллерии, беспилотникам и другим системам.