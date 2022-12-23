В Белом доме назвали условия для встречи Байдена с Путиным
Президент США Джо Байден готов к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом заявил представитель Белого дома по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
По его словам, Байден готов встретиться с Путиным при условии, если президент России будет готов к переговорам.
— Байден готов будет встретиться с Путиным, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам, — сказал Джон Кирби.
Ранее американский лидер лично говорил, что готов к переговорам с президентом Путиным, но при условии, что тот готов показать заинтересованность к прекращению войны в Украине.
В то же время 22 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что продолжение оказания поддержки Украине является лучшим способом принудить Россию к переговорам о мирном завершении войны.
В то же время глава Госдепа сомневается в перспективах мирных переговоров, поскольку Россия ищет “фиктивный выход из ситуации” и не продемонстрировала серьезности своих намерений относительно переговоров.