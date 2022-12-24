Декабрь, 24 в 17:48

Федеральное правительство Германии решило приостановить программы помощи Ирану из-за жестоких подавлений антиправительственных протестов в этой стране.

Такую информацию обнародовала немецкая газета Die Zeit со ссылкой на Министерство экономики ФРГ.

В ведомстве отметили, что приостанавливают инструменты финансирования внешней торговли и экономическое сотрудничество.

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Речь идет об экспортных кредитах и инвестиционных гарантиях, немецко-иранском энергетическом диалоге, программах подготовки менеджеров и программах внешней торговли. Инвестиционные гарантии уже приостановлены.

– Для экспортных кредитных гарантий официальная приостановка произойдет с января 2023 года, – уточнили в министерстве.

Причиной приостановки программ является “очень серьезная” ситуация с протестами в Иране.

Объем немецко-иранской торговли в 2021 году составил €1,76 млрд. А с января по сентябрь 2022 года он составил €1,49 млрд.

Как известно, массовые протесты в Иране вспыхнули после смерти 22-летней девушки Махсы Амини в середине сентября. Ее арестовала полиция морали за неправильное ношение хиджаба. Семья девушки заявила, что ее избили и несколько раз ударили по голове, после чего она впала в кому, а через несколько дней умерла.

Нынешние массовые протесты в Иране являются самыми крупными со времен революции 1979 года. Они распространились более чем на 160 городов во всех провинциях страны. Некоторые женщины в знак протеста демонстративно срывали и сжигали свои хиджабы.

Против протестующих неоднократно применялась сила, происходили массовые задержания.

Пока что известно о казнях двух протестующих в Иране, однако правозащитники предупреждают, что могут быть и другие. В ходе протестов погибли более 500 протестующих, а по меньшей мере 18 тыс. были арестованы.

В середине декабря Совет Евросоюза одобрил санкции против Ирана из-за жестоких подавлений массовых протестов, ситуации с правами человека и военной помощи РФ.

Источник: Die Zeit