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Каски образца 1940 года: военный РФ об обеспечении личного состава

Юля Захарченко, редактор ленты
Каски образца 1940 года: военный РФ об обеспечении личного состава
Фото: Минобороны

Военнослужащий Российской Федерации поделился с другом информацией об армейском обеспечении личного состава. Разговор удалось перехватить Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

– У нас здесь народ набирают на “шторм”, батальон в штурмовики. Я подумал, что нет, с нашим обмундированием. Считай, что броня – четвертый класс защиты, только грудина, напашник и каски образца 1940 года. Ничего из обмундирования, все старенькое, родное. Говорю, по возможности лучше соскакивать с этого, — саркастически ответил российский военный, отвечая на вопрос об отправке штурмовиков.

Оккупант рассказал, что армия Российской Федерации стоит в 40-50 метрах от украинских позиции, поэтому, вероятно, их чаще накрывают огнем воины ВСУ.

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Однако в Министерстве обороны Украины пообещали, что за каждое военное преступление российских военных ожидает справедливое возмездие.

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Источник: Минобороны
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