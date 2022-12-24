Военнослужащий Российской Федерации поделился с другом информацией об армейском обеспечении личного состава. Разговор удалось перехватить Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

– У нас здесь народ набирают на “шторм”, батальон в штурмовики. Я подумал, что нет, с нашим обмундированием. Считай, что броня – четвертый класс защиты, только грудина, напашник и каски образца 1940 года. Ничего из обмундирования, все старенькое, родное. Говорю, по возможности лучше соскакивать с этого, — саркастически ответил российский военный, отвечая на вопрос об отправке штурмовиков.