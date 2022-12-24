РФ равняет с землей Бахмут и убивает жителей Херсона: Подоляк о “мирных инициативах” Путина

Декабрь, 24 в 15:26

Страна-агрессор Российская Федерация прямо сейчас “ведет переговоры”, убивая мирных жителей Херсона, разрушая Бахмут и пытая украинцев в Мелитополе.

Об этом напомнил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк для лидеров, предлагающих учесть “мирные инициативы” российского диктатора Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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– Тем, кто предлагает принять во внимание “мирные инициативы” Путина или Лаврова, напомню. Прямо сейчас Россия “ведет переговоры”, убивая жителей Херсона, стирая с лица земли Бахмут, разрушая энергетику Киева и Одессы, пытая гражданских в Мелитополе… Россия хочет безнаказанно убивать. Разрешим?

Подоляк отмечает, что Российская Федерация стремится только убивать людей и не нести никакой ответственности за агрессивные действия.