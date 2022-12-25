Декабрь, 25 в 19:40

В воскресенье, 25 декабря, король Великобритании Чарльз III выступил с первым рождественским обращением.

Послание записали в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Король почтил память покойной матери Елизаветы II и выразил соболезнования всем, кто потерял близких.

Темы речи Чарльза касались таких вопросов как забота об обездоленных, важность государственной службы и поддержка многоконфессионального подхода к религии.

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Король отметил сотрудников сферы здравоохранения и социальных услуг, военнослужащих, экстренные службы и все религиозные общины.

— В это время большой тревоги и трудностей — будь то для тех, кто сталкивается с конфликтами, голодом или стихийными бедствиями по всему миру, или для тех, кто пытается оплатить свои счета и прокормить и согреть свои семьи — мы видим человечность граждан в странах Содружества, которые с такой готовностью реагируют на страдания других, – сказал он.

Букингемский дворец сообщил, что средства, пожертвованные после смерти покойной королевы, были переданы благотворительной организации, помогающей тем, кто не в состоянии оплатить счета за энергоносители.

На экране во время выступления короля появились только “действующие члены королевской семьи”, включая королеву-консорт, принца и принцессу Уэльскую, графа Уэссекского и принцессу Анну.

Речь Короля продолжает традицию, насчитывающую 90 лет: первое королевское рождественское обращение по радио произнес в 1932 году Георг V. Первую телевизионную трансляцию представила Елизавета II в 1957 году.

С точки зрения перемен в стиле, король произнес свое первое послание стоя, а из-за стола, и его темы касались более актуальных социальных вопросов.

Как и в прошлом году хор закончил выступление исполнением колядки Ой, Вифлеемский город, а Чарльз отметил, что “свет побеждает тьму”.