Декабрь, 26 в 16:32

Министерство обороны Великобритании показало, как проходят стрелковые учения украинских военных в зимних условиях.

Соответствующее видео было опубликовано на странице в Twitter британского Минобороны.

— В этом году Вооруженные силы Великобритании приняли украинских новобранцев в Великобритании и помогли научить их защищать свою родину от вторжения, — сообщили в Минобороны Британии.

На видео показано, как в начале декабря украинские новобранцы принимают участие в тактических тренировках по стрельбе на снегу.

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В этом месяце в Великобритании завершилось обучение первого набора украинских новобранцев под руководством датских инструкторов.

This year the UK Armed Forces have welcomed Ukranian recruits to the UK and helped train them to defend their homeland from invasion. Watch as recruits take part in live fire tactical training in the snow earlier this month.#StandWithUkraine pic.twitter.com/1rWtPrOVrJ — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 26, 2022

Великобритания планировала подготовить к концу года около 10 тысяч украинских солдат.

В середине декабря США объявили о расширении обучения украинских военных в Германии, чтобы провести совместные маневры и всевоенные боевые действия.

По словам спикера Пентагона Пета Райдера, в рамках программы обучения будут проходить около 500 украинцев в месяц, начиная с января.

Скриншот: Минобороны Британии