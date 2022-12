Министерство обороны Великобритании показало, как проходят стрелковые учения украинских военных в зимних условиях.

Соответствующее видео было опубликовано на странице в Twitter британского Минобороны.

На видео показано, как в начале декабря украинские новобранцы принимают участие в тактических тренировках по стрельбе на снегу.

В этом месяце в Великобритании завершилось обучение первого набора украинских новобранцев под руководством датских инструкторов.

This year the UK Armed Forces have welcomed Ukranian recruits to the UK and helped train them to defend their homeland from invasion.

Watch as recruits take part in live fire tactical training in the snow earlier this month.#StandWithUkraine

pic.twitter.com/1rWtPrOVrJ

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 26, 2022