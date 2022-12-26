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Минобороны Британии показало, как проходили учения украинских военных зимой

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Минобороны Британии показало, как проходили учения украинских военных зимой

Министерство обороны Великобритании показало, как проходят стрелковые учения украинских военных в зимних условиях.

Соответствующее видео было опубликовано на странице в Twitter британского Минобороны.

— В этом году Вооруженные силы Великобритании приняли украинских новобранцев в Великобритании и помогли научить их защищать свою родину от вторжения, — сообщили в Минобороны Британии.

На видео показано, как в начале декабря украинские новобранцы принимают участие в тактических тренировках по стрельбе на снегу.

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В этом месяце в Великобритании завершилось обучение первого набора украинских новобранцев под руководством датских инструкторов.

Великобритания планировала подготовить к концу года около 10 тысяч украинских солдат.

В середине декабря США объявили о расширении обучения украинских военных в Германии, чтобы провести совместные маневры и всевоенные боевые действия.

По словам спикера Пентагона Пета Райдера, в рамках программы обучения будут проходить около 500 украинцев в месяц, начиная с января.

Скриншот: Минобороны Британии

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