Сотрудника разведслужбы Германии подозревают в шпионаже в пользу Москвы

Декабрь, 26 в 17:47

Сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии (BND) был задержан по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с Россией.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на публикации немецких общественно-правовых медиакомпаний NDR и WDR.

Мужчину по имени Карстен Л. (Carsten L.) задержали в Германии 21 декабря. Его подозревают в госизмене, а также в шпионаже в пользу России. Сообщается, что он мог передавать Москве секретную информацию о ситуации в Украине.

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На данный момент проверяется версия о том, что подозреваемый мог быть объектом шантажа.

По данным немецкой Генпрокуратуры, в 2022 году Карстен Л. передал России сведения, касающиеся государственной тайны. Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что если эти подозрения подтвердятся, это станет “важным ударом против российского шпионажа”.

За последние годы в Германии было осуждено несколько человек за шпионаж в пользу России. Однако о двойном агенте в Федеральной разведывательной службе они узнают редко. В последний раз такое случалось в 2014 году. Тогда в рядах BND обнаружили сотрудника, передавшего США базу данных с настоящими именами и именами прикрытия агентов немецкой спецслужбы за границей.

Органы безопасности Германии годами отмечают, что Россия становится все более агрессивной на территории их страны с целью достижения своих целей.