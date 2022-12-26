В Тегеране назвали обвинения в поставке дронов России признанием передовых технологий Ирана

Декабрь, 26 в 10:28

Генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, начальник штаба вооруженных сил Ирана, заявил, что весь шум вокруг применения иранских беспилотников в войне в Украине является частью психологической войны врага.

Об этом пишет издание Tehran Times.

Генерал называет обвинения в сторону Ирана безосновательными, но демонстрирующими значимость иранских передовых технологий беспилотных летательных аппаратов.

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Генерал-майор Багери охарактеризовал Иран как одну из пяти ведущих мировых держав в области производства беспилотников. По его словам, иранские дроны могут выполнять широкий спектр операций с высокой точностью и выносливостью.

— Превосходство США в воздухе закончилось впервые со времен Второй мировой войны, потому что американцы не могут проецировать воздушную мощь там, где есть иранские беспилотники. Это правда, что они больше не обладают таким господством в воздухе, — подчеркнул генерал Багери.

Мохаммад Хоссейн Багери также заявил, что Тегеран и далее будет расширять свою программу беспилотных летательных аппаратов и сотрудничать с другими странами в индустрии производства дронов.

Ранее сообщалось, что РФ передаст Ирану эскадрилью многоцелевых истребителей Су-35 в обмен на ударные дроны-камикадзе.

Фото: ГУР МО