В Тегеране назвали обвинения в поставке дронов России признанием передовых технологий Ирана
Генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, начальник штаба вооруженных сил Ирана, заявил, что весь шум вокруг применения иранских беспилотников в войне в Украине является частью психологической войны врага.
Об этом пишет издание Tehran Times.
Генерал называет обвинения в сторону Ирана безосновательными, но демонстрирующими значимость иранских передовых технологий беспилотных летательных аппаратов.
Генерал-майор Багери охарактеризовал Иран как одну из пяти ведущих мировых держав в области производства беспилотников. По его словам, иранские дроны могут выполнять широкий спектр операций с высокой точностью и выносливостью.
— Превосходство США в воздухе закончилось впервые со времен Второй мировой войны, потому что американцы не могут проецировать воздушную мощь там, где есть иранские беспилотники. Это правда, что они больше не обладают таким господством в воздухе, — подчеркнул генерал Багери.
Мохаммад Хоссейн Багери также заявил, что Тегеран и далее будет расширять свою программу беспилотных летательных аппаратов и сотрудничать с другими странами в индустрии производства дронов.
Ранее сообщалось, что РФ передаст Ирану эскадрилью многоцелевых истребителей Су-35 в обмен на ударные дроны-камикадзе.
Фото: ГУР МО