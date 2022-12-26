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Украина может доставать не только до Энгельса, но и Москвы — Маломуж

Юля Захарченко, редактор ленты
Украина может доставать не только до Энгельса, но и Москвы — Маломуж
Фото: Факты ICTV

Украина имеет соответствующее вооружение, которое может нанести удары не только по Энгельсу, где во второй раз прогремели взрывы, но и по столице Российской Федерации, Москве.

Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж. По его словам, речь идет не только о дальнобойных ракетных комплексах, но и об ударных дронах.

– Наш оборонно-промышленный комплекс уже установил линейки по производству дальнобойных ракетных комплексов, которые бьют до 1 тыс. км. И самое главное – это БПЛА (беспилотные летательные аппараты, – Ред.), которые сегодня летят и до 600 км, и до 800 км, и до 1,2 тыс. км, — уверяет он.

По словам генерала, оборонно-промышленный комплекс Украины продолжает работать над тем, чтобы увеличить этот ресурс.

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— Мы можем доставать не только до Энгельса, но и Москвы, и дальше. ОПК Украины продолжает наращивать этот ресурс, – отмечает генерал армии Украины.

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