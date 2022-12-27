Гарантии НАТО и не только: в Бундестаге озвучили, как защитить Украину от РФ после войны

Декабрь, 27 в 12:59

После войны Украине необходимы гарантии безопасности от НАТО. А после войны страна должна быть укреплена так, чтобы Россия больше не отважилась на новое вторжение.

Об этом заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман в интервью RND.

На вопрос, как украинцы могут навсегда защититься от РФ после окончания войны, она заявила, что необходимы гарантии безопасности НАТО.

Сейчас смотрят

— Мы уверяем Украину, что будем продолжать стоять на ее стороне даже после мирного соглашения. А в перспективе, при условии выполнения всех требований, стать членом НАТО, – заявила она.

По ее словам, каждая страна должна поддерживать Украину тем, чем необходимо и что может предоставить.

— Это либо собственные армейские запасы, либо промышленные запасы. После войны Украина также должна быть укреплена экономически таким образом, чтобы она снова была способна производить оборонное оружие и Россия не решилась снова напасть на Украину, — подчеркнула Штрак-Циммерман.

Она подчеркнула, что большое количество россиян поддерживают курс Путина и войну против Украины. А ответственность за войну несут также российские солдаты, “которые ежедневно убивают, сжигают, пытают и насилуют”.

Штрак-Циммерман добавила, что нормальные отношения с Россией не будут десятилетиями, а политическая система в России полностью выродилась и должна быть полностью изменена.

Читайте В Германии прокомментировали возможные поставки БМП Marder для ВСУ

Источник: RND