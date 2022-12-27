Декабрь, 27 в 11:11

На прошлой неделе президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Овальном кабинете. После стало известно, что Вашингтон передаст системы ПВО Patriot для защиты Украины от российских БПЛА и ракет.

В некотором смысле этот шаг также привлекает внимание к Израилю, а именно к системе противовоздушной обороны Железный купол, считает генерал Джейкоб Нагель — старший научный сотрудник Фонда защиты демократии, бывший советник премьер Биньямина Нетаньяху по национальной безопасности и глава Совета национальной безопасности.

Система Железный купол имеет более чем 90-процентную вероятность перехвата ракет, и ударных дронов — она является одной из первоклассных израильских систем вооружения.

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Ранее Украина запрашивала эту систему для своей обороны, но Израиль отказывается.

Причин тут несколько. Самая главная — опасение Израиля, что на поле боя России удастся захватить одну из систем. И практически гарантировано, что россияне отправят систему в Иран на анализ. И тогда иранцы смогут найти способы противодействия этим системам.

Это будет на руку Хизбалле, Хамасу и Палестинскому исламскому джихаду в будущей конфронтации с Израилем.

Нынешнее израильское правительство ясно дало понять, что не готово идти на такой риск, да и новое правительство, скорее всего, тоже.

Во-вторых, Израиль не будет отправлять Железный купол в другие страны поскольку у самого есть острая необходимость приобретения дополнительных систем для собственной защиты. Арсеналы оружия Хизбаллы и ХАМАСа продолжают расти, несмотря на довольно успешные усилия Израиля по пресечению контрабанды иранского оружия.

Для производства новых систем Железного купола надо время. А если поставить их в Украину, то производство затянется на еще дольше.

В-третьих, украинских военных надо еще обучить управлять Железным куполом. А на это тоже уйдет время и в краткосрочной перспективе израильские системы не помогут Украине.

ЗРК Patriot, вероятно, будет более простой системой для обучения украинских сил.

И наконец, Израиль не хочет ответа со стороны России, которая сохраняет значительное присутствие в Сирии, где Израиль всячески пытается нейтрализовать контрабанду иранского оружия для Хизбаллы в Ливане.

По словам генерала Джейкоба Нагеля, присутствие армии РФ в Сирии является долгосрочной проблемой, с которой Израилю придется бороться.

Что касается американских систем Patriot, то их поставка в Украину будет означать, что украинцы не так остро будут нуждаться в Железном куполе.

Теперь Израиль может сосредоточиться на помощи, которую уже обязался предоставить Украине. В частности, это передача точной информации о деятельности Ирана, а также о беспилотниках и баллистических ракетах, которые Тегеран отправляет в Россию. Израиль также может отправить датчики и интегративную систему раннего предупреждения атак.

По словам израильского генерала, есть сообщения, что россияне уже смогли захватить американские системы на фронте в Украине. Эти трофеи они отправили в Иран. Но для США желание поддержать мировой порядок может превосходить такие опасения.

— Война в Украине заставила страны четко обозначить свои национальные интересы. Участие Ирана в этой войне пролило свет на альянс, которому могут и должны противостоять Соединенные Штаты, Европа и остальной свободный мир. Запад должен лишить Иран средств за пособничество российской агрессии против Украины. Режим также должен быть наказан за серьезные нарушения прав человека, включая убийства женщин и девочек, протестующих против несправедливости, — подчеркивает генерал Джейкоб Нагель.

Цель стран должна состоять в том, чтобы ослабить Иран всеми возможными способами. Это поможет Израилю, а также поможет Украине и США разгромить армию РФ.

Источник: National Interest