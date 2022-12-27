На фоне теплой погоды цены на газ в Европе продолжают снижаться — Bloomberg

Декабрь, 27 в 14:35

Цены на газ в странах ЕС продолжили снижение во вторник, 27 декабря, на фоне теплой погоды, которая уменьшила обеспокоенность поставками и увеличила запасы голубого топлива, сообщает агентство Bloomberg.

Так, стоимость фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах снизилась еще на 3,6% после падения на прошлой неделе, поскольку ожидается, что температура будет выше нормы в северо-западной Европе даже в начале нового года.

Влияют на цену также большие запасы сжиженного газа и ожидаемое уменьшение промышленного спроса в конце года.

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Утром 27 декабря цена на газ в Нидерландах составила €82,34 евро за мегаватт/час или около $920 за тысячу кубометров. На минувшей неделе его стоимость снизилась почти на 30%.

В то же время снижение европейских фьючерсов также помогает ослабить давление на азиатские цены на сжиженный природный газ.

Страны Евросоюза 19 декабря достигли соглашения об ограничении цен на природный газ на уровне €180.

Механизм активируется, если разница в цене с мировыми ценами на сжиженный газ превышает €35. Цены должны оставаться выше обоих потолков в течение трех дней, чтобы запустить механизм.