Декабрь, 27 в 18:08

Украинские воины после 24 февраля захватили сотни российских танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Однако много военной техники стоит в ангарах, потому что не просто найти запчасти на БТР и БМП российского производства.

По данным The Washington Post, военные Вооруженных сил Украины и ремонтники признались, что российские бронемашины и вооружение – это трофеи и головная боль одновременно.

В частности, член танкового подразделения 25 десантно-штурмовой бригады Вадим Устименко отмечает, что захваченных танков было очень много, однако сейчас мало техники, не требующей замены элементов или ремонта.

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— Те, которые можно было просто запустить или требовалось всего несколько минут работы, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Те, которые нуждались в ремонте, но в конце концов работали, еще 30%. А последние 50% были хламом, который нуждался в большой работе, — поделился украинский военный.

Издание утверждает, что некоторые запчасти невозможно найти, в частности речь, идет о деталях для российского БМП-3. В то же время ремонт военной техники РФ усложняется постоянными перебоями с электричеством.