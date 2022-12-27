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Заявления премьера Венгрии свидетельствуют о его политической близорукости — МИД Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
МЗС України
Фото: Depositphotos

Многозначные и скандальные заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, противостоящему российской агрессии, а также его собственную политическую близорукость.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел в ответ на слова Орбана о том, что якобы Украина может продолжать воевать только до тех пор, пока США поддерживают наше государство деньгами и оружием.

В МИД считают, что заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют его собственную политическую близорукость, поскольку поражение Украины в полномасштабной войне, к которой Виктор Орбан косвенно призывает, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии.

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– Венгерскому лидеру стоит спросить самого себя, хочет ли он мира. Если ответ утвердительный, тогда ему нужно использовать свои тесные связи с Москвой, чтобы она прекратила агрессию против Украины и вывела войска, — отмечают в МИД.

Недавно премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия заинтересована в выживании суверенной Украины, однако его страна не хочет сдавать все экономические отношения со страной-агрессором Россией.

Источник: МИД
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