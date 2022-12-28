Нужны санкции против Росатома: МИД выразило решительный протест из-за поездки Кириенко на ЗАЭС

Декабрь, 28 в 19:55

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за незаконной поездки чиновника администрации президента России Сергея Кириенко на временно оккупированную территорию в Запорожской области.

В частности, помощник российского диктатора Владимира Путина побывал на украинском ядерном объекте — Запорожской атомной электростанции.

— Противоправные действия должностных лиц государства-агрессора являются очередным грубым нарушением международного права и законодательства Украины. Шаг Кремля демонстрирует полное игнорирование с его стороны требований трех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, которые требуют от России немедленно вывести своих военнослужащих и другой персонал с Запорожской АЭС, чтобы украинские компетентные учреждения могли восстановить полный контроль над станцией, обеспечить ядерную и физическую безопасность во время ее эксплуатации, — говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что рассчитывают на действенные и эффективные усилия государств-членов МАГАТЭ, а также генерального директора Рафаэля Гросси в противодействии преступлениям РФ против ядерных объектов Украины и циничному пренебрежению действующих норм ядерной безопасности.

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МИД призывает государств-партнеров и институты ЕС ускорить введение действенных мер реагирования на преступные действия Кремля против ядерных объектов в Украине, в частности, путем расширения санкций против Росатома и других ключевых факторов атомной энергетики РФ.