США пытаются остановить поставки из Ирана в РФ дронов — NYT

Декабрь, 28 в 18:23

Администрация президента США Джо Байдена приступила к масштабной программе с целью лишить Иран возможностей производить и поставлять беспилотники в Россию для использования в войне в Украине.

Как пишет газета The New York Times, эта попытка перекликается с многолетней программой Вашингтона по перекрытию доступа Тегерана к ядерным технологиям.

По данным издания, Белый дом активизировал усилия после того, как стало очевидно, что переданные РФ иранские беспилотники содержат западные компоненты, в том числе технологии американского производства.

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США помогают украинским защитникам нацеливаться на места, где оккупанты готовят к запуску дроны — от футбольных полей до парковок. Также ряд компаний в США передали технологии и системы, позволяющие Украине выявлять и отслеживать приближение вражеских дронов на большем расстоянии.

Газета пишет, что администрация Байдена привлекает к помощи в этом вопросе Израиль.

На прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с чиновниками вооруженных сил и разведки Израиля углубление военного сотрудничества России с Ираном, в частности передачу Москве ракет для атак на украинское гражданское население. В ответ РФ передает Тегерану военные технологии.

Представитель Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон подтвердила, что Вашингтон пытается помешать выработке дронов в Иране с помощью санкций, экспортного контроля и переговоров с частными компаниями, чьи компоненты использует Тегеран.

— Мы ищем способы нацелить на иранское производство БПЛА посредством санкций, экспортного контроля и переговоров с частными компаниями, чьи части использовались в производстве, — сказала она.

По словам представителей американской разведки, Иран использует при производстве беспилотников многолетний опыт в том, как расширять производство ядерных центрифуг и обходить экспортный контроль.

Ранее руководитель украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что РФ уже получила от Ирана 1 700 беспилотников Shahed.

По его словам, из них Москва выпустила около 540 беспилотников для тактических ударов вдоль линии фронта и для атак, направленных на электростанции, опоры линий электропередач и электрические подстанции.