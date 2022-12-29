Декабрь, 29 в 15:28

В полномасштабной войне против Украины страна-агрессор РФ движется к поражению на поле боя.

Об этом заявил в интервью немецким СМИ вице-канцлер Германии, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек.

– Никто не мог представить себе, что 2022 год закончится именно так… Путин проигрывает эту войну на поле боя, – подчеркнул он.

Политик отметил, что российские оккупационные войска терпят поражение, потому что украинская армия получает современное оружие из Европы, США и других государств-членов НАТО. По словам Хабека, Вооруженные силы Украины используют это вооружение “умело и стратегически, разумно и героически”.

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– Я выступаю за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддержала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну, – добавил Хабек, выступавший за поставки оружия для ВСУ еще до начала полномасштабной войны.

Он заверил, что Украина будет получать дополнительную военную поддержку, но она должна согласовываться с союзниками.

Недавно глава МИД Германии Анналена Бербок анонсировала рассмотрение большей поддержки украинским военным для защиты от российских воздушных атак. Такое заявление последовало после того, как США пообещали поставить Украине зенитный ракетный комплекс Patriot.

Германия уже поставила Украине систему ПВО Iris-Т. Кроме того, Украина получила 30 зенитных установок Gepard и другое вооружение. В настоящее время планируется поставка еще трех систем Iris-Т и семи Gepard.