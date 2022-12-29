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США имеют возможности для ликвидации Путина: РФ предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия

Юля Захарченко, редактор ленты
США имеют возможности для ликвидации Путина: РФ предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия
Фото: Факты ICTV

Соединенные Штаты Америки предупредили Российскую Федерацию о реальных и разрушительных для Кремля последствиях в случае применения ядерного оружия.

Об этом заявил бывший постоянный представитель Украины при ООН и посол Украины в США в 2020-2021 годах Владимир Ельченко в эфире одного из телеканалов.

— Возможно, они взяли клочок бумаги и нарисовали, что будет с РФ, если они применят тактическое ядерное оружие, — предполагает он.

Ельченко отмечает, что в случае применения ядерного оружия состоится физическая ликвидация Путина, на которую США имеют все инструменты и возможности, а затем уничтожение Черноморского флота РФ.

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— И следующим шагом будут удары по всем военным базам и стратегическим объектам на территории РФ, включая Москву и Кремль, — считает Ельченко.

По его мнению, партнеры и союзники Украины не будут применять ядерное оружие в ответ России, а только разрешенное международными конвенциями.

— В отличие от крылатых ракет Кинжал, американские крылатые ракеты Томагавк и другое оружие более точные. Они попадают в цель с точностью до 15-20 см — это изложили российской стороне. После этого все разговоры о ядерном оружии со стороны руководства РФ прекратились, — отмечает Ельченко.

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