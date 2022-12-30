Россияне были всего в 10 км от центра Киева: Кличко о 24 февраля и похищении мэров

Декабрь, 30 в 19:14

Киев имел информацию из разных источников о том, что РФ имеет планы осуществить полномасштабное вторжение в Украину. Представители власти не знали наверняка, произойдет ли это, но вероятность была достаточно высокой.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому изданию. По его словам, 24 февраля в городе уже некоторое время находились российские террористические группы.

— Перед Новым годом мы уже имели информацию из разных источников, что есть такие планы у россиян. Конечно, мы не знали наверняка, но вероятность была достаточно высокой. Мы были шокированы, как быстро россияне достигли границ нашего города. Мы в историческом центре, россияне были отсюда всего в 10 км. А в городе уже были какие-то российско-террористические группы, — отмечает он.

Мэр Киева рассказал, что он был одной из целей российских диверсантов, которые пытались различными методами принудить представителей украинской власти к сотрудничеству с врагом.

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— Мэры были целями везде. Россияне пытались арестовывать мэров и различными методами принуждать их к сотрудничеству. По всей стране было похищено более 30 мэров, которые остались в своих общинах. Семеро из них считаются пропавшими без вести. Ситуация была тяжелая: если ты останешься со своей общиной, ты предатель. Если вы хотите оставить свою общину и эвакуироваться — вы трус. Что нужно делать? Я говорю здесь как глава Ассоциации городов Украины. Мы несколько раз обращались к правительству с просьбой дать указания: остаться или эвакуироваться? Но четкого ответа мы не получили, — поделился городской глава.

Кличко утверждает, что в столице сейчас почти столько же людей, как и до вторжения Российской Федерации.