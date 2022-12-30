Декабрь, 30, 2022 в 10:32

В минобороны Беларуси заявили, что упавшая вчера на территории Брестской области ракета якобы может быть “умышленной провокацией со стороны Украины”.

Об этом заявил начальник белорусских зенитных ракетных войск Кирилл Казанцев.

Кроме того, минобороны рассматривает еще одну версию — непреднамеренный запуск ракеты плохо обученным персоналом или же неисправность самой ракеты.

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— Как отмечалось ранее, в Ивановском районе средства противовоздушной обороны поразили прилетевшую с украинской стороны цель. По этому инциденту остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный запуск зенитной управляемой ракеты из-за низкой обученности расчета или неисправности ракеты, или это намеренная провокация Вооруженных сил Украины, — заявил Казанцев.

Накануне, 29 декабря, во время новой массированной ракетной атаки российского врага на мирные города Украины в Беларуси заявили, что на их территории упала ракета, которую якобы выпустили из Украины.

В Министерстве обороны Украины заявили, что готовы провести объективное расследование инцидента. Также в Минобороны не исключает сознательной провокации со стороны России, проложившей такой маршрут для своих ракет.

Источник: минобороны Беларуси