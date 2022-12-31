Лебединое озеро и бегство крыс: Данилов показал видеопрогноз для России на 2023 год

Декабрь, 31 в 19:02

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что ждет страну-агрессора Российскую Федерацию за начатую полномасштабную войну против Украины.

— Москва, Кремль. Россия завтра… 2023 год, — говорится в сообщении секретаря СНБО.

москва, кремль

russia tomorrow….2023 pic.twitter.com/IjAQPdEly6 — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 31, 2022 Сейчас смотрят

Стоит отметить, что в канун Нового года Россия снова атаковала Украину ракетами, нанеся удары по Киеву, Николаеву, Запорожью, Хмельницкому, Краматорску и другим населенным пунктам.

Мировые лидеры предупреждают Россию, что если страна-агрессор не выведет свои войска с территории Украины, тогда незамедлительно пойдет на дно.