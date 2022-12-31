Лебединое озеро и бегство крыс: Данилов показал видеопрогноз для России на 2023 год
Фото: Офис президента
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что ждет страну-агрессора Российскую Федерацию за начатую полномасштабную войну против Украины.
— Москва, Кремль. Россия завтра… 2023 год, — говорится в сообщении секретаря СНБО.
москва, кремль
russia tomorrow….2023 pic.twitter.com/IjAQPdEly6
— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 31, 2022Сейчас смотрят
Стоит отметить, что в канун Нового года Россия снова атаковала Украину ракетами, нанеся удары по Киеву, Николаеву, Запорожью, Хмельницкому, Краматорску и другим населенным пунктам.
Мировые лидеры предупреждают Россию, что если страна-агрессор не выведет свои войска с территории Украины, тогда незамедлительно пойдет на дно.