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Лебединое озеро и бегство крыс: Данилов показал видеопрогноз для России на 2023 год

Юля Захарченко, редактор ленты
Олексій Данілов
Фото: Офис президента

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что ждет страну-агрессора Российскую Федерацию за начатую полномасштабную войну против Украины.

— Москва, Кремль. Россия завтра… 2023 год, — говорится в сообщении секретаря СНБО.

Стоит отметить, что в канун Нового года Россия снова атаковала Украину ракетами, нанеся удары по Киеву, Николаеву, Запорожью, Хмельницкому, Краматорску и другим населенным пунктам.

Мировые лидеры предупреждают Россию, что если страна-агрессор не выведет свои войска с территории Украины, тогда незамедлительно пойдет на дно.

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