На глазах начинают закладываться основы мощного государства: Подоляк о цене свободы Украины

Декабрь, 31 в 13:31

Украина платит сейчас огромную цену за то, чтобы стати великим и мощным государством. В частности, стране приходится терять свой золотой фонд и лучших граждан в полномасштабной войне, начатой Российской Федерацией.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, на глазах начинают закладываться основы сильного и мощного государства.

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— Для меня все более 300 дней войны — как один большой, важный, тяжелый день. Но тяжелый не с точки зрения, что тяжело работать, а с точки зрения осознания, какую цену платит Украина за то, чтобы стать невероятно субъективным элементом этой цивилизации. Параллельно грустно от того, что мы теряем свой золотой фонд, своих граждан. Для меня очень круто смотреть, как государство образовывается, как закладываются основы очень сильного и мощного государства. Объективно его же раньше не было, — утверждает Подоляк.

Советник главы Офиса президента считает, что Украину невозможно сломать. Если враг пытается сломать страну, тогда она начинает сопротивляться.