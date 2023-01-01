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Британия прекратила импорт российского сжиженного природного газа

Валентина Чорна, редактор ленты
Британия прекратила импорт российского сжиженного природного газа
Фото: Depositphotos

В воскресенье, 1 января, Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа.

Об этом в Twitter сообщило министерство иностранных дел Британии.

– Сегодня Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа. Мы перекрываем Путину путь к финансированию его незаконной войны и поддерживаем страны по всему миру в уменьшении их собственной зависимости, — говорится в сообщении.

Недавно канцлер Олаф Шольц отметил прогресс Германии в освобождении от зависимости от российского газа.

Россия, на которую раньше приходилось больше половины поставок природного газа в страну, не поставляет газ в Германию с конца августа.

После начала полномасштабной войны в Украине Германия приступила к усилиям по хранению газа и диверсификации его поставок и начала строить терминалы сжиженного природного газа, первый из которых был открыт две недели назад. Остальные откроют в течение следующих месяцев.

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