Январь, 01 в 18:08

В воскресенье, 1 января, Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа.

Об этом в Twitter сообщило министерство иностранных дел Британии.

– Сегодня Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа. Мы перекрываем Путину путь к финансированию его незаконной войны и поддерживаем страны по всему миру в уменьшении их собственной зависимости, — говорится в сообщении.

Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas. Сейчас смотрят We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) January 1, 2023

Недавно канцлер Олаф Шольц отметил прогресс Германии в освобождении от зависимости от российского газа.

Россия, на которую раньше приходилось больше половины поставок природного газа в страну, не поставляет газ в Германию с конца августа.

После начала полномасштабной войны в Украине Германия приступила к усилиям по хранению газа и диверсификации его поставок и начала строить терминалы сжиженного природного газа, первый из которых был открыт две недели назад. Остальные откроют в течение следующих месяцев.