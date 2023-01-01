Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Чехия отказалась от сотрудничества с РФ в области ядерных исследований

Валентина Летяк, редактор ленты
Милош Земан президент Чехии
Фото: Depositphotos

Сотрудничество Чехии с российским Объединенным институтом ядерных исследований в подмосковной Дубне полностью завершилось 31 декабря 2022 года.

Главная причина, по которой не был продлен многолетний договор – полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию Украины.

Этот процесс был запущен еще апреле 2022 года, и в середине лета президент Чехии Милош Земан подписал соответствующее постановление.

Сейчас смотрят

Еще раньше Министерство образования страны приняло решение о прекращении участия своих сотрудников в исследовательской деятельности организации, отметив, что это не ограничит чешские исследования.

Ранее чехи предложили отключить свет, тепло и воду российскому посольству в Праге.

Соответствующая петиция уже набрала более 100 тыс. голосов. В Минобороны Украины считают, что эта инициатива может стать хорошим примером для партнеров в Европе и по всему миру.

Читайте
Чехия выступает за создание спецтрибунала над высшим руководством РФ – МИД

Источник: Radio.cz

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка