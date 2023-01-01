Чехия отказалась от сотрудничества с РФ в области ядерных исследований

Январь, 01 в 17:28

Сотрудничество Чехии с российским Объединенным институтом ядерных исследований в подмосковной Дубне полностью завершилось 31 декабря 2022 года.

Главная причина, по которой не был продлен многолетний договор – полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию Украины.

Этот процесс был запущен еще апреле 2022 года, и в середине лета президент Чехии Милош Земан подписал соответствующее постановление.

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Еще раньше Министерство образования страны приняло решение о прекращении участия своих сотрудников в исследовательской деятельности организации, отметив, что это не ограничит чешские исследования.

Ранее чехи предложили отключить свет, тепло и воду российскому посольству в Праге.

Соответствующая петиция уже набрала более 100 тыс. голосов. В Минобороны Украины считают, что эта инициатива может стать хорошим примером для партнеров в Европе и по всему миру.

Источник: Radio.cz