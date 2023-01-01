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Хорватия стала членом Шенгенской зоны

Марта Бондаренко, редактор ленты
Хорватия стала членом Шенгенской зоны
Фото: Pixabay

Хорватия с 1 января присоединилась к Шенгенской зоне.

Об этом сообщается на сайте Совета Европейского Союза.

С 1 января 2023 года будут отменены проверки лиц на внутренних сухопутных и морских границах между Хорватией и другими странами Шенгенской зоны. Проверки на внутренних воздушных границах будут отменены с 26 марта 2023 года, учитывая необходимость совпадения дат с датами летнего/зимнего расписания IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта, — Ред.).

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С 1 января 2023 года Хорватия также начнет выдавать шенгенские визы и сможет в полной мере использовать Шенгенскую информационную систему.

С момента своего вступления в ЕС Хорватия имплементировала часть Шенгенского законодательства, в том числе касающегося внешнего пограничного контроля, сотрудничества полиции и использования Шенгенской информационной системы.

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Таким образом Хорватия стала 20-м членом еврозоны. Хорватская национальная валюта куна будет постепенно заменяться евро.

Шенгенскую зону создали в 1985 году, тогда в нее входили пять государств – Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Хорватия подала заявку на вхождение в Шенген в 2013 году сразу после присоединения к Евросоюзу.

Сейчас в Шенген входят 26 стран Европы.

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