Январь, 01 в 23:58

Пост президента Бразилии в третий раз занял Луис Лула да Силва, уже возглавлявший страну в период с 2003 по 2010 год.

Об этом пишет BBC.

В издании отметили, что церемонию инаугурации усилили охраной на фоне опасений, которые сорвут сторонники предшественника Жаира Болсунару.

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Сообщается, что Болсонар не присутствовал в стране во время инаугурации – он уехал из страны 30 декабря.

С самого утра поклонники Лулы собрались под Конгрессом. На двух гигантских сценах, украшенных национальным флагом в рамках музфестиваля Lulapalooza, должны выступить более 60 артистов, в том числе – легенда самбы Мартиньо да Вила.

Ранее сообщалось, что на инаугурацию президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы хотел проникнуть мужчина с ножом и взрывным устройством.

31 декабря избранный президент Бразилии Лула да Силва встретился с представителями Украины и РФ.

Напомним, в мае 2022 года Лула да Силва заявил, что РФ никогда не должна была совершать вторжение в Украину, но президент Украины Владимир Зеленский якобы “так же виновен в этой войне, как и Путин”.

Лула да Силва считает, что США и ЕС могли бы избежать вторжения, если бы заявили, что Украина не будет вступать в НАТО.

В то же время президент США Джо Байден, по его мнению, мог бы избежать войны, а не “подстрекать ее”.