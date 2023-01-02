Январь, 01 в 23:37

Президент РФ Владимир Путин во время полномасштабного вторжения в Украину просчитался так же, как и советский диктатор Иосиф Сталин при нападении на Финляндию в 1939 году.

Об этом в новогоднем обращении к нации сказал президент Финляндии Саули Нийнисте.

Он отметил, что 2022 год год внезапно “вернул нас в прошлое” и что “ужасы великой войны вернулись в Европу”.

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— Невозможно не замечать схожести ситуации с Зимней войной, когда Советский Союз предполагал, что они возьмут Хельсинки в течение двух недель. Как руководители страны с авторитарным правлением Сталин и Путин не смогли распознать ключевой фактор. Дело в том, что люди, живущие в свободной стране, ценят свою свободу и принципы. И что нация, которая делает общие усилия, огромная сила, — сказал Нийнисте.

Президент также подчеркнул, что все должны говорить о мире, чтобы положить конец страданиям украинского народа.

— Каждый день, пока война в Украине продолжается, увеличивает ее горькую цену. Перспектива пасмурная. Но справедливый мир — столь важная цель, что любые искренние попытки ее достижения заслуживают поддержки. Как и усилия Украины по рассмотрению своей инициативы в ООН, – добавил он.