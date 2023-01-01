В Совете ЕС председательство перешло к Швеции, которая заверила в поддержке Украины

Январь, 01 в 20:38

Полномочия председателя Совета Евросоюза с 1 января 2023 года перешли от Чехии к Швеции, которая заявила, что продолжит поддержку Украины. Об этом сообщает пресс-служба шведской миссии.

Стокгольм заменит Прагу в ходе планируемой ротации, которая происходит раз в шесть месяцев.

— Швеция принимает председательство в Совете ЕС в период исторических вызовов для государств-членов и Союза в целом. Незаконное, неприемлемое и неспровоцированное вторжение России в Украину представляет угрозу европейской безопасности с тяжелыми последствиями для миграции, а также глобальной поставки продовольствия и энергии. Украина борется за выживание как нация, а также за безопасность и жизнь своих граждан. ЕС и его государства-члены оказали беспрецедентную поддержку Украине и будут твердо стоять на ее стороне, – говорится в сообщении.

Стокгольм также объявил приоритетные направления председательства в ЕС: безопасность, устойчивое развитие, переход на зеленую энергетику и демократические ценности.

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Швеция пообещала уделять приоритетное внимание экономической и военной помощи Киеву, а также поддерживать Украину на пути в ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ожидает от председательства Швеции “дальнейших практических шагов на пути интеграции Украины в ЕС”.

Вітаю @SwedishPM із початком головування Швеції в Раді ЄС @Sweden2023EU. Бажаю успішної реалізації пріоритетів головування! Очікуємо подальших практичних кроків на шляху інтеграції в ЄС. #UnitedWithUkraine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 1, 2023

Стокгольм будет возглавлять Совет ЕС до 30 июня 2023 года, после чего полномочия главы передадут Испании.

Чехия во время председательства не только активно поддерживала Украину, но и вынесла вопрос об ограничении выдачи шенгенских виз россиянам на обсуждение Совета ЕС. Вскоре после этого страны Шенгенской зоны прекратили действие заключенного с РФ соглашения об упрощенном режиме выдачи виз.