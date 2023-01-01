В США вопрос Крыма ни разу не звучал отдельно от других оккупированных Россией областей – посол

Январь, 01 в 14:38

Посол Украины в США Оксана Маркарова опровергла, что в Вашингтоне считают, что Крым “трогать не стоит”. По ее словам, ни разу вопрос Крыма не звучал отдельно.

Об этом она рассказала в интервью Радио НВ.

— Крым – это Украина. Эта позиция никогда не поднималась нашими (партнерами, – Ред.). Формула мира — это предложение Украины, это видение Украины, которое все дипломаты активно обсуждают с нашими союзниками. До того, как они были президентом сформулированы Формулой мира с десятью шагами, эти положение были озвучены президентом Зеленским практически с полномасштабного вторжения: возвращение нашей территориальной целостности. Когда мы об этом говорим, речь идет о международно признанных границах Украины.

Маркарова подчеркнула, что в этом случае Крым — ничем не отличается от других областей, захваченных Россией в 2014-2015 годах, или тех, которые были временно оккупированы в этом году.

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— Восстановить территориальную целостность, вернуть всех наших людей, привлечь всех к ответственности, отстроить – все, что написано в формуле мира – это стратегия, в которой мы двигаемся.

По словам госпожи посол, у Украины есть четкое понимание, как должна выглядеть наша победа. В частности, она отметила, что одной из задач является убеждение, что победа Украины и поражение автократической России нужны всему миру.

Экс-генерал армии США Бен Ходжес считает, что Украина сможет вернуть Крым к августу 2023 года. По его словам, “Крым все больше похож на ловушку для российских войск”, поскольку “система логистики РФ очень шаткая, и она находится под огромным давлением”.

Источник: Радио НВ