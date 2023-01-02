Байден вскоре объявит, будет ли снова баллотироваться в президенты США — Politico
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Лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден вскоре объявит окончательное решение по вопросу, пойдет ли на второй президентский срок.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, приближенные к президенту.
Предварительно известно, что свое решение Байден может огласить уже в середине февраля 2023 года.
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По данным издания, лидер США обсуждал этот вопрос со всей семьей во время отпуска на острове Сен-Круа.
– Джо Байден может уже в середине февраля сообщить о своем окончательном решении бороться за пост президента США в 2024 году, – пишет Politico.
Отмечается, что 2023 год начался для Байдена и его партии более политически удачным. Это, в частности, вызвано тем, что он выразил поддержку Украине.