Январь, 02 в 20:21

Новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что значительная гуманитарная помощь Украине будет продолжена.

По данным издания Times of Israel, во время своего выступления перед сотрудниками МИДа Коэн отказался комментировать запрос Украины на оборонное вооружение от Израиля.

– Одну вещь мы сделаем точно – меньше будем говорить публично, – сказал он.

В то же время Коэн отметил, что в подходе Израиля к войне в Украине произойдут некоторые изменения.

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После церемонии встречи в МИД запланирована его беседа с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Также Коэн сообщил, что 3 января он должен поговорить со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 313-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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