Даже погода против Путина: аномально теплая зима позволяет Европе экономить газ

Январь, 02 в 18:14

Экономия газа и снижение цен на него в Европе стало возможным благодаря аномально теплой погоде на Новый год, которую синоптики прогнозируют на континенте также в течение первых недель января.

В условиях энергетического кризиса, вызванного полномасштабным вторжением РФ в Украину, это хорошая новость для стран ЕС, считают аналитики, однако плохая — для Владимира Путина, который думал, что европейцы не выживут без российского газа.

На Новый год Польшу, Чехию, Германию, Францию, Нидерланды и другие европейские страны посетила настоящая весна. В Варшаве 1 января было +18 градусов, в Праге даже чуть выше.

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В Киеве также зафиксировали температурный рекорд — впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха в столице составляла +10,3, что на 4,4 градуса выше, чем в прошлом. Такие показатели соответствуют средине апреля, а климатическая норма превышена на 13,8 градуса.

Из-за снижения спроса Европа не истощает газовые подземные хранилища. Поэтому если вторая половина зимы будет умеренно холодной, энергоносителей должно хватить до конца отопительного сезона, отмечают аналитики.

Соответственно, это влияет и на цену, которая является лучшим показателем в газовой войне Путина против Европы. В частности, на этой неделе стоимость фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах упала ниже €80 за мегаватт/час. Это самый низкий показатель с момента вторжения России 24 февраля 2022 года.