Украина скорее вернет Крым при одном условии – Ходжес

Сроки освобождения Крыма напрямую зависят от поставок западными партнерами Украине высокоточного оружия большей дальности и сохранения санкций против РФ.

Такое мнение на своей странице в Twitter высказал бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

After 8 years and with all the advantages, this is all that Russia controls! @berlin_bridge Ukraine will liberate Crimea by end of August if we continue to provide what we said we’d provide and if we keep Sanctions in place. Sooner if we provided longer range precision weapons. https://t.co/J5V3wNHBNa

— Ben Hodges (@general_ben) January 2, 2023