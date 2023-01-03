Решения для приближения победы Украины: о чем говорили Зеленский и премьер Британии
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудили оборонное сотрудничество.
Глава государства анонсировал, что Великобритания и Украина совместно активизируют силы для приближения победы нашего государства в 2023 году. Уже есть четкие решения, направленные на этот процесс, уверяет президент.
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— Согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году. Есть для этого конкретные решения, — утверждает Зеленский.
Великобритания остается одним из государств, которые оказывают мощную поддержку Украине после полномасштабного вторжения армии Российской Федерации.