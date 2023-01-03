Январь, 03 в 9:53

Военное вторжение РФ в Украину стало геополитическим землетрясением, изменившим отношения между Россией и ЕС.

Об этом в своем блоге на сайте Европейской службы внешних действий написал Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что ставка Путина не сработала и европейские страны смогли избавиться от зависимости от российской энергии.

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– Прошел бурный год. Вторжение России в Украину стало геополитическим землетрясением. Оно повлекло, в частности, серьезный энергетический кризис в ЕС. Вместе с этим, несмотря на нашу зависимость от импорта российских ископаемых топлива, мы не поддались на шантаж Путина. Мы смогли восполнить нехватку (газа – Ред.) и завершить важные реформы для ускорения энергетического перехода. Они имели большой геополитический эффект, – написал Жозеп Боррель.

По словам Борреля, Россия начала шантажировать Евросоюз еще в 2021 году, ограничив поставки газа по действующим долгосрочным контрактам.

После 24 февраля 2022 года шантаж усилился, и это спровоцировало огромные проблемы для ЕС.

В августе 2022 года стоимость газа на хабе в Нидерландах превысила €300 за МВт-час по сравнению с €20 в 2020 году. Одновременно Европа столкнулась с кризисом на рынке электроэнергии из-за неполадок на французских атомных электростанциях и низкой выработки на гидроэлектростанциях в связи с засухой.

Двойной кризис привел к быстрому росту цен на энергоносители как для бизнеса, так и населения ЕС. Но Евросоюз выстоял и не поддался шантажу Путина, подчеркнул Боррель.

– Особенно интересно отметить, как быстро отреагировала Германия. Импорт российского газа сократился с 55% от общего объема в начале 2022 года до нуля. Импорт нефти – с 40% до нуля. Это поворотный момент в отношениях между ЕС и Россией, которые во многом зависели от энергетического вопроса, — отметил Боррель.

В то же время, он предупредил, что энергокризис еще не завершился: цены на энергоносители хоть и вернулись на довоенный уровень, однако остаются высокими, и 2023 год может быть непростым с точки зрения обеспечения Европы газом.