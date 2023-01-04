Байден поддерживает справедливый мир в Украине, который должен содержать принципы ООН — Белый дом

Январь, 04 в 10:43

Справедливый мир в Украине предполагает суверенитет и территориальную целостность страны.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Джо Байден поддерживает справедливый мир, который должен содержать принципы Организации объединенных наций, это одна из целей США на 2023 год.

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Жан-Пьер заявила, что Россия не готова к серьезной дипломатии, а наоборот — повышает ставки в войне против Украины.

– Они удваивают ставку на аннексию украинской территории и настаивают на том, что они ее сохранят. И это то, что они делают. Это вообще не основа для настоящей дипломатии, — сказала она.

Спикер Белого дома подчеркнула, что США продолжат оказывать военную помощь Украине, чтобы она была в более выгодном положении, когда наступит момент переговоров.