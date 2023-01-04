США перебрасывают в Европу танки и БМП для усиления восточного фланга НАТО — Euractiv
Соединенные Штаты Америки перебрасывают военную технику в Нидерланды, а затем — в Польшу и Литву, чтобы усилить восточный фланг НАТО, пишет Euractiv.
На территорию Нидерландов американское вооружение будет поступать до начала февраля. Из города Влиссинген его переправят в Восточную Европу автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.
В состав армейской бригады входит 1 275 единиц техники, включая танки M-1 Abrams, боевые машины пехоты Bradley и другое оборудование.
Она будет находиться в Польше и Литве в течение шести месяцев.
18-19 января в Брюсселе соберется Военный комитет — высший военный орган НАТО.
В заседании примут участие 32 начальника штабов обороны, которые обсудят вопросы, имеющие стратегическое значение для НАТО.
Джерело: Euractiv