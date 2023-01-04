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США перебрасывают в Европу танки и БМП для усиления восточного фланга НАТО — Euractiv

Валентина Летяк, редактор ленты
M2 Bradley
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки перебрасывают военную технику в Нидерланды, а затем — в Польшу и Литву, чтобы усилить восточный фланг НАТО, пишет Euractiv.

На территорию Нидерландов американское вооружение будет поступать до начала февраля. Из города Влиссинген его переправят в Восточную Европу автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.

В состав армейской бригады входит 1 275 единиц техники, включая танки M-1 Abrams, боевые машины пехоты Bradley и другое оборудование.

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Она будет находиться в Польше и Литве в течение шести месяцев.

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18-19 января в Брюсселе соберется Военный комитет — высший военный орган НАТО.

В заседании примут участие 32 начальника штабов обороны, которые обсудят вопросы, имеющие стратегическое значение для НАТО.

Джерело: Euractiv

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