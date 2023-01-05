Экс-глава НАТО призвал продемонстрировать Китаю последствия, если он нападет на Тайвань

Январь, 05 в 15:11

Демократические страны должны четко дать понять, с какими серьезными экономическими последствиями столкнется Китай, если решится прибегнуть к военной агрессии против Тайваня.

Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен во время визита на островное государство.

Китай, считающий Тайвань своей отколовшейся провинцией, и несмотря на решительные возражения острова, усиливает на него свое давление. В частности, прибегают к провокациям вблизи острова с применением китайских ВВС.

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Андерс Фог Расмуссен провел параллель между вторжением России в Украину и военной агрессией Китая против Тайваня, заявив, что демократические страны должны работать вместе, чтобы обеспечить победу Украины и сдержать Пекин от нападения на Тайбэй.

– Любая попытка Китая силой изменить статус-кво на Тайване должна вызвать такой же единственный ответ, и мы должны дать понять это Китаю сейчас, – сказал Расмуссен.

По его словам, Китай более зависим от глобальных цепочек поставок, чем РФ. Поэтому, по его мнению, разъяснение серьезных экономических последствий любой атаки сейчас было бы мощным сдерживающим фактором.

Расмуссен добавил, что считает, что лидер Китая Си Цзиньпин внимательно следит за развитием войны в Украине.

— Все те, кто верит в демократический Тайвань и основанный на правилах международный порядок должны работать над тем, чтобы Украина побеждала. Народ Украины и народ Тайваня должны решать свое будущее, поэтому свободный мир должен оказать им нашу поддержку.

Он добавил, что европейские страны могут присоединиться к совместным учениям с военными силами Тайваня. Также он призвал страны Европы предложить “всеохватывающие” санкции против Пекина, если он когда-нибудь отважился применить оружие в отношении Тайваня.

Как долго Тайвань был под контролем Китая?

Согласно историческим источникам, впервые остров попал под полный контроль Китая в XVII веке во время правления династии Цин. В 1895 году после поражения в первой китайско-японской войне остров был отдан Японии. Но после поражения Японии во Второй мировой в 1945 году Китай снова захватил остров.

Однако на материковом Китае разразилась гражданская война между националистическими правительственными силами во главе с Чан Кайши и Коммунистической партией Мао Цзэдуна.

После победы коммунистов, они сосредоточили правительство в Пекине. А Кайши с единомышленниками сбежали на Тайвань, где правили следующие несколько десятилетий.

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Пекин ссылается на эту историю, чтобы утверждать, что Тайвань сначала был китайской провинцией. Однако тайваньцы рассматривают ее как подтверждение, что они никогда не были частью современного китайского государства, впервые сформировавшегося после революции в 1911 году, или КНР, которая была создана при правлении Мао в 1949 году.

Сейчас только 13 стран и Ватикан признают Тайвань суверенным государством.