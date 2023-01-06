HIMARS отпраздновали Рождество, а 6-7 января — рабочий день: мировые лидеры и соцсети о кремлевском “перемирии”

Январь, 05 в 23:02

Российский диктатор Владимир Путин заговорил об “открытости РФ к диалогу о войне в Украине”. Он заявил, что Киеву надо учитывать “новые территориальные реалии”. Однако такое развитие событий не устраивает украинскую сторону, которая стремится освободить все свои земли от оккупантов.

В частности, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предложил Москве вернуться в новогоднюю ночь, когда прогремела серия мощных ракетных взрывов по разным городам Украины.

— Возможно, россияне не понимают человеческого языка. Предлагаю Путину/Гундяеву/другим вернуться на 25 декабря или в ночь с 31 декабря на 1 января. Под вой ракет и беспилотников, которые летят убивать украинцев, обсудить “рождественское перемирие”. В кровавых пейзажах, таких дорогих их сердцам, — отмечает он.

Цинизм РФ и террор украинцев

В Министерстве обороны Украины считают, что это было циничное заявление после 10 месяцев геноцида наших мирных людей и маленьких детей.

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— Цинизм. Агрессор, который обстреливал мирные украинские города 24-25 декабря и в новогоднюю ночь, предложил рождественское “прекращение огня” 6-7 января. После 10 месяцев геноцида, после сотен уничтоженных украинских церквей, не поздно ли Кремлю подумать о Боге?

Рабочий день у HIMARS

В то же время в Информационных войсках Украины предупреждают российского диктатора, что у реактивных артиллерийских систем HIMARS будет обычный рабочий день, намекая на будущие точечные удары ВСУ по позициям или складам захватчиков.

— Передайте Путину, что наши HIMARS отпраздновали Рождество с 24 на 25 декабря, а потому 6 и 7 января у них рабочий день, — говорится в сообщении.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вслед за представителем Офиса президента Украины отверг возможность объявить рождественское “прекращение огня”, которое “любезно” предложил Кремль после 10 месяцев ракетного террора.

— Украина не будет вести с Россией никаких переговоров о “рождественском перемирии”. Российские войска просто должны покинуть территорию Украины, — считает он.

Путин хочет восстановить силы и продолжить войну

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также убеждена, что Путин хочет продолжить войну после небольшого перерыва.

— Если бы Путин хотел мира, он бы отправил своих солдат домой, и война бы закончилась. Видимо, он хочет продолжить войну после небольшого перерыва, — предупреждает Бербок.

Военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко утверждает, что заявления Кремля — это очередная информационно-пропагандистская акция.

По его мнению, нет никаких искренних предпосылок, свидетельствующих о том, что Россия готова прекратить боевые действия или отказаться от планов захватить Украину.

— Заявление российского руководства очень просто “разбивается” об одну простую вещь. В релизе пресс-службы Путина по итогам его переговоров с турецким лидером Эрдоганом указано, что Украина должна признать территориальные потери и пойти на территориальные уступки России, — обратил внимание Мусиенко.

Реакция украинцев тоже не заставила долго ждать. Они убеждены, что это очередная российская ловушка, в которую больше Украина и мир никогда не поверят.

По данным InformNapalm со ссылкой на источники, приближенные к боевикам “ДНР”, есть высокая вероятность, что несколько православных храмов Донецка и других населенных пунктов на оккупированных россиянами территориях могут быть заминированы и взорваны во время праздничной утренней службы 7 января.

По предварительной информации, оккупанты хотят снять пропагандистские сюжеты для внутренней российской аудитории и таким образом инициировать информационный повод для новой волны мобилизации на территории РФ.

В InformNapalm считают, что публичное заявление Путина может быть косвенным свидетельством информационной подготовки к террористическому акту в духе уже привычных для РФ операций “под чужим флагом”.

Один из источников утверждает, что на местах подрыва храмов в сюжетах для пропаганды россияне планируют снять обломки HIMARS, привезенные с других мест взрывов.